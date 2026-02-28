В Катаре на фоне эскалации в регионе активизировались телефонные мошенники

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Катаре активизировались телефонные мошенники, предлагающие людям эвакуацию на фоне эскалации в регионе после атаки США и Израиля на Иран, выяснило РИА Новости, ознакомившись с чатами россиян в стране.

Ранее живущая в столице Катара Дохе гражданка Киргизии рассказала, что в городе каждые 30-40 минут слышны серии из пяти-шести взрывов. По ее словам, воздушной тревоги нет, но приходят уведомления на телефон.

"В настоящее время участились мошеннические звонки: злоумышленники представляются официальными лицами и просят предоставить (личные - ред.) данные якобы для оформления процесса эвакуации. Пожалуйста, будьте бдительны и не поддавайтесь на подобные уловки", - предупредил соотечественников один из пользователей чатов для россиян, проживающих или посещающих Катар.

В ответ на предупреждение одни пользователи посоветовали сразу бросать трубку при поступлении подобного звонка, а другие удивились "энтузиазму" мошенников, которые якобы работают без выходных и кризисов.

Сообщение от, предположительно, мошенников было удалено из чата, но пользователи высказывают свое негодование и отмечают, что чуть не последовали инструкциям преступников. Члены группы также сообщают, что подобные ложные сообщения об эвакуации были замечены в большинстве русскоязычных чатов Катара.