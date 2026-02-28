https://ria.ru/20260228/katar-2077490547.html
В Катаре на фоне эскалации в регионе активизировались телефонные мошенники
В Катаре на фоне эскалации в регионе активизировались телефонные мошенники
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Катаре активизировались телефонные мошенники, предлагающие людям эвакуацию на фоне эскалации в регионе после атаки США и Израиля на Иран, выяснило РИА Новости, ознакомившись с чатами россиян в стране.
Ранее живущая в столице Катара Дохе
гражданка Киргизии
рассказала, что в городе каждые 30-40 минут слышны серии из пяти-шести взрывов. По ее словам, воздушной тревоги нет, но приходят уведомления на телефон.
"В настоящее время участились мошеннические звонки: злоумышленники представляются официальными лицами и просят предоставить (личные - ред.) данные якобы для оформления процесса эвакуации. Пожалуйста, будьте бдительны и не поддавайтесь на подобные уловки", - предупредил соотечественников один из пользователей чатов для россиян, проживающих или посещающих Катар.
В ответ на предупреждение одни пользователи посоветовали сразу бросать трубку при поступлении подобного звонка, а другие удивились "энтузиазму" мошенников, которые якобы работают без выходных и кризисов.
Сообщение от, предположительно, мошенников было удалено из чата, но пользователи высказывают свое негодование и отмечают, что чуть не последовали инструкциям преступников. Члены группы также сообщают, что подобные ложные сообщения об эвакуации были замечены в большинстве русскоязычных чатов Катара.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.