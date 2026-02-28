Катар отразил новую серию атак из Ирана

ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Новая ракетная атака из Ирана против авиабазы США Аль-Удейд в Катаре началась сразу после прекращения дня мусульманского поста, который соблюдается сейчас в стране, передает корреспондент РИА Новости, находясь недалеко от базы.
Он стал очевидцем, как после первых звуков вечерней молитвы, когда мусульмане начали разговляться, снова раздались звуки работы ПВО в ответ на интенсивный обстрел в сторону базы, который продолжался около пяти минут.
По традиции, в Рамадан мусульмане воздерживаются от военных действий во время первого приёма пищи и напитков, который запрещен им с рассвета до заката солнца.
Как увидел корреспондент РИА Новости, расчёт сил ПВО недалеко от военной базы США сбил все запущенные ракеты высоко в небе, выпустив против каждой ракеты три ракеты-перехватчика.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
