Силы ПВО Катара отразили четыре новых ракетных удара из Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
17:02 28.02.2026
Силы ПВО Катара отразили четыре новых ракетных удара из Ирана
Силы ПВО Катара отразили четыре новых ракетных удара из Ирана
в мире, катар, иран, доха, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Иран, Доха, Военная операция США и Израиля против Ирана

Силы ПВО Катара отразили четыре новых ракетных удара из Ирана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНебоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Небоскребы в Дохе
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Силы ПВО Катара отразили четыре новых ракетных удара из Ирана, корреспондент РИА Новости стал свидетелем работы ПВО над индустриальной зоной южнее столицы Дохи, где находятся промышленные предприятия.
В настоящее время силы ПВО Катара отражают иранские ракетные удары примерно раз в час.
Удары случились незадолго до окончания поста после дня воздержания от пищи и еды в Рамадан.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МИД Китая выразил обеспокоенность ударами США и Израиля по Ирану
В миреКатарИранДохаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
