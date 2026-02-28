https://ria.ru/20260228/katar-2077427103.html
Катар закрыл воздушное пространство
Катар закрыл воздушное пространство - РИА Новости, 28.02.2026
Катар закрыл воздушное пространство
Управление по контролю за авиасообщением Катара закрыло воздушное пространство страны из-за эскалации вокруг Ирана, в воздухе барражируют вертолеты, сообщил... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T12:25:00+03:00
2026-02-28T12:25:00+03:00
2026-02-28T14:59:00+03:00
в мире
катар
доха
сша
военная операция сша и израиля против ирана
катар
доха
сша
В мире, Катар, Доха, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар закрыл воздушное пространство
Катар закрыл воздушное пространство на фоне ситуации с Ираном