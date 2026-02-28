Рейтинг@Mail.ru
12:25 28.02.2026 (обновлено: 14:59 28.02.2026)
Катар закрыл воздушное пространство
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкНебоскребы в столице Катара Дохе
Небоскребы в столице Катара Дохе. Архивное фото
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Управление по контролю за авиасообщением Катара закрыло воздушное пространство страны из-за эскалации вокруг Ирана, в воздухе барражируют вертолеты, сообщил источник в министерстве обороны Катара РИА Новости.
"Воздушное пространство Катара закрыто из-за ударов по Ирану", - отметил источник.
Корреспондент РИА Новости зафиксировал несколько пролетов военных вертолётов над Дохой.
США и Израиль в субботу нанесли серию ударов по Ирану.
Катар перехватил выпущенную из Ирана ракету
Вчера, 12:17
 
