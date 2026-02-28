Рейтинг@Mail.ru
В Катаре слышны звуки взрывов
12:27 28.02.2026 (обновлено: 13:00 28.02.2026)
В Катаре слышны звуки взрывов
Звуки взрывов слышны по всему Катару, на мобильные жителей пришло предупреждение о необходимости укрыться в домах, передает корреспондент РИА Новости.
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Звуки взрывов слышны по всему Катару, на мобильные жителей пришло предупреждение о необходимости укрыться в домах, передает корреспондент РИА Новости.
По информации корреспондента агентства, сильные разрывы раздались по всему Катару, на телефоны сразу пришло сообщение от службы предупреждения об экстренной ситуации о необходимости укрыться в своих домах и не выходить на улицу.
В центре столицы Катара прогремели взрывы
