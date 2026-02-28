https://ria.ru/20260228/katar-2077388451.html
В Катаре слышны звуки взрывов
Звуки взрывов слышны по всему Катару, на мобильные жителей пришло предупреждение о необходимости укрыться в домах, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.02.2026
Звуки взрывов слышны по всему Катару