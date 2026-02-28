https://ria.ru/20260228/katar-2077385132.html
Катар перехватил выпущенную из Ирана ракету
Катар перехватил выпущенную из Ирана ракету
Катар перехватил выпущенную из Ирана ракету
Катар перехватил запущенную из Ирана ракету, сообщил телеканалу Al Jazeera со ссылкой на источник в минобороны страны. РИА Новости, 28.02.2026
Al Jazeera: ПВО Катара перехватила выпущенную из Ирана ракету