Катар перехватил выпущенную из Ирана ракету - РИА Новости, 28.02.2026
28.02.2026
Катар перехватил выпущенную из Ирана ракету
Катар перехватил запущенную из Ирана ракету, сообщил телеканалу Al Jazeera со ссылкой на источник в минобороны страны. РИА Новости, 28.02.2026
2026
Катар перехватил выпущенную из Ирана ракету

Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар. Архивное фото
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Катар перехватил запущенную из Ирана ракету, сообщил телеканалу Al Jazeera со ссылкой на источник в минобороны страны.
"Система ПВО Катара перехватила выпущенную из Ирана ракету", - отметил источник.
