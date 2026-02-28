Рейтинг@Mail.ru
Власти Мексики передали семье тело ликвидированного главаря картеля Халиско - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/kartel-2077542297.html
Власти Мексики передали семье тело ликвидированного главаря картеля Халиско
Власти Мексики передали семье тело ликвидированного главаря картеля Халиско - РИА Новости, 28.02.2026
Власти Мексики передали семье тело ликвидированного главаря картеля Халиско
Генеральная прокуратура Мексики передала членам семьи тело Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо - главаря картеля "Новое поколение... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:04:00+03:00
2026-02-28T23:04:00+03:00
в мире
мексика
халиско
беспорядки в мексике
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076184635_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_456ae6531f4018ed9ffcdd9690a94393.jpg
https://ria.ru/20260226/narkobaron-2076876019.html
мексика
халиско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076184635_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55e4e5127783835e72f938b182d53c32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, халиско, беспорядки в мексике
В мире, Мексика, Халиско, Беспорядки в Мексике
Власти Мексики передали семье тело ликвидированного главаря картеля Халиско

Генпрокуратура Мексики передала тело наркобарона Эль Менчо родственникам

© AP Photo / Armando SolisБеспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Armando Solis
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики передала членам семьи тело Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо - главаря картеля "Новое поколение Халиско", смертельно раненного в ходе армейской операции по его захвату, сообщила генеральная прокуратура страны.
"Федеральная прокуратура сообщает, что после исчерпания всех необходимых протокольных процедур передала тело Рубена "Н" его родственникам. Для этого были проведены генетические исследования, чтобы подтвердить наличие кровного родства между лицом, запросившим выдачу тела, и умершим", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры Мексики.
Мексиканские силовики провели 22 февраля спецоперацию в штате Халиско по его захвату, он был ранен и скончался от травм в процессе транспортировки в столицу. Спустя несколько дней в СМИ и соцсетях стали циркулировать слухи и спекуляции об этой операции, поскольку власти не продемонстрировали никаких доказательств ликвидации бандита.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Убитый в Мексике наркобарон Эль Менчо жил инкогнито, пишут СМИ
26 февраля, 13:44
 
В миреМексикаХалискоБеспорядки в Мексике
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала