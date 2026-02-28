Власти Мексики передали семье тело ликвидированного главаря картеля Халиско

МЕХИКО, 28 фев - РИА Новости. Генеральная прокуратура Мексики передала членам семьи тело Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо - главаря картеля "Новое поколение Халиско", смертельно раненного в ходе армейской операции по его захвату, сообщила генеральная прокуратура страны.
"Федеральная прокуратура сообщает, что после исчерпания всех необходимых протокольных процедур передала тело Рубена "Н" его родственникам. Для этого были проведены генетические исследования, чтобы подтвердить наличие кровного родства между лицом, запросившим выдачу тела, и умершим", - говорится в пресс-релизе генпрокуратуры Мексики.
Мексиканские силовики провели 22 февраля спецоперацию в штате Халиско по его захвату, он был ранен и скончался от травм в процессе транспортировки в столицу. Спустя несколько дней в СМИ и соцсетях стали циркулировать слухи и спекуляции об этой операции, поскольку власти не продемонстрировали никаких доказательств ликвидации бандита.
