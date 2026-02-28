https://ria.ru/20260228/karies-2077337598.html
Эксперт предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона
Эксперт предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона
Основатель одной из федеральной сети стоматологических клиник Залим Кудаев предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона. РИА Новости, 28.02.2026
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Основатель одной из федеральной сети стоматологических клиник Залим Кудаев предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона.
В беседе с онлайн-изданием "Лента.ру
" Кудаев рассказал, что токсичное соединение имидазол‑пропионат (ImP), которое образуется при нарушении гигиены и воспалительных процессах, через кровь достигает мозга, "накапливается там и провоцирует нейродегенеративные изменения".
Он отметил, вещество повреждает дофаминергические нейроны, гибель этих нейронов становится основой симптомов Паркинсона, провоцирует воспаление мозговой ткани, стимулирует накопление альфа‑синуклеина - белка, образующего патологические агрегаты при Паркинсоне.
По словам Кудаева, ученые из Южной Кореи
впервые продемонстрировали прямую связь между распространенной оральной бактерией Streptococcus mutans (возбудителем кариеса) и механизмами развития Паркинсона. Уточняется, что речь идет о новом исследовании Поханского университета науки и технологий (POSTECH), результаты которого были опубликованы в январе 2026 года.