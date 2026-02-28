Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона - РИА Новости, 28.02.2026
07:24 28.02.2026
Эксперт предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона
Эксперт предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона - РИА Новости, 28.02.2026
Эксперт предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона
Основатель одной из федеральной сети стоматологических клиник Залим Кудаев предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона. РИА Новости, 28.02.2026
Новости
Южная Корея
Эксперт предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона

Стоматолог Кудаев: последствия кариеса связаны с болезнью Паркинсона

© Depositphotos.com / DmitryPochДевушка на приеме у стоматолога
Девушка на приеме у стоматолога - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Depositphotos.com / DmitryPoch
Девушка на приеме у стоматолога. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Основатель одной из федеральной сети стоматологических клиник Залим Кудаев предупредил россиян о связи кариеса с болезнью Паркинсона.
В беседе с онлайн-изданием "Лента.ру" Кудаев рассказал, что токсичное соединение имидазол‑пропионат (ImP), которое образуется при нарушении гигиены и воспалительных процессах, через кровь достигает мозга, "накапливается там и провоцирует нейродегенеративные изменения".
Он отметил, вещество повреждает дофаминергические нейроны, гибель этих нейронов становится основой симптомов Паркинсона, провоцирует воспаление мозговой ткани, стимулирует накопление альфа‑синуклеина - белка, образующего патологические агрегаты при Паркинсоне.
По словам Кудаева, ученые из Южной Кореи впервые продемонстрировали прямую связь между распространенной оральной бактерией Streptococcus mutans (возбудителем кариеса) и механизмами развития Паркинсона. Уточняется, что речь идет о новом исследовании Поханского университета науки и технологий (POSTECH), результаты которого были опубликованы в январе 2026 года.
Врачи-стоматологи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Стоматолог Минздрава назвал причины потери белизны зубов
12 февраля, 04:26
 
