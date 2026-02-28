Мерц призвал Иран, атакованный США и Израилем, к переговорам

БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Тегеран, атакованный силами США и Израиля, к переговорам и прекратить удары по "партнерам ФРГ" в ближневосточном регионе.
"Федеральное правительство Германии выступает за возобновление усилий по поиску переговорного решения. Это также является вкладом в снижение рисков для региональной стабильности. Оно призывает иранское руководство согласиться на такое переговорное решение", - заявил Мерц, чьи слова приводятся в пресс-релизе кабмина ФРГ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.