Мерц призвал Иран, атакованный США и Израилем, к переговорам - РИА Новости, 28.02.2026
21:02 28.02.2026
Мерц призвал Иран, атакованный США и Израилем, к переговорам
Мерц призвал Иран, атакованный США и Израилем, к переговорам - РИА Новости, 28.02.2026
Мерц призвал Иран, атакованный США и Израилем, к переговорам
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Тегеран, атакованный силами США и Израиля, к переговорам и прекратить удары по "партнерам ФРГ" в ближневосточном регионе. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:02:00+03:00
2026-02-28T21:02:00+03:00
в мире
германия
тегеран (город)
сша
фридрих мерц
военная операция сша и израиля против ирана
германия
тегеран (город)
сша
в мире, германия, тегеран (город), сша, фридрих мерц, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Германия, Тегеран (город), США, Фридрих Мерц, Военная операция США и Израиля против Ирана
Мерц призвал Иран, атакованный США и Израилем, к переговорам

Мерц призвал Иран прекратить удары по партнерам ФРГ в ближневосточном регионе

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Тегеран, атакованный силами США и Израиля, к переговорам и прекратить удары по "партнерам ФРГ" в ближневосточном регионе.
"Федеральное правительство Германии выступает за возобновление усилий по поиску переговорного решения. Это также является вкладом в снижение рисков для региональной стабильности. Оно призывает иранское руководство согласиться на такое переговорное решение", - заявил Мерц, чьи слова приводятся в пресс-релизе кабмина ФРГ.
Последствия американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Операция Израиля против Ирана получила название "Генезис"
Вчера, 20:59
Германский канцлер призвал Тегеран также "немедленно" прекратить военные удары против Израиля и других партнеров ФРГ в регионе.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран заявил, что будет бить по всем важным для США и Израиля объектам
Вчера, 20:24
 
В миреГерманияТегеран (город)СШАФридрих МерцВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
