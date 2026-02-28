Рейтинг@Mail.ru
Каллас прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
13:05 28.02.2026
Каллас прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке
Каллас прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке
Глава евродипломатии Кая Каллас на фоне ударов Израиля и США по Ирану заявила, что последние события на Ближнем Востоке представляют собой опасность. РИА Новости, 28.02.2026
Каллас прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке

© REUTERS / Liesa JohannssenГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас на фоне ударов Израиля и США по Ирану заявила, что последние события на Ближнем Востоке представляют собой опасность.
"Последние события на Ближнем Востоке опасны", - написала Каллас в соцсети Х.
Медведев прокомментировал реакцию в мире на действия Израиля и США в Иране
22 июня 2025, 12:01
 
