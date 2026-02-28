https://ria.ru/20260228/kallas-2077399071.html
Каллас прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке
Каллас прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 28.02.2026
Каллас прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке
Глава евродипломатии Кая Каллас на фоне ударов Израиля и США по Ирану заявила, что последние события на Ближнем Востоке представляют собой опасность. РИА Новости, 28.02.2026
Каллас прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке
Каллас: последние события на Ближнем Востоке представляют опасность