Синоптик рассказал, в какой регион России весна придет раньше всего
Синоптик рассказал, в какой регион России весна придет раньше всего - РИА Новости, 28.02.2026
Синоптик рассказал, в какой регион России весна придет раньше всего
Метеорологическая весна придет в Калининград раньше, чем в другие регионы России, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 28.02.2026
общество
калининград
россия
снегопад в москве
калининград
россия
Новости
Синоптик рассказал, в какой регион России весна придет раньше всего
Метеорологическая весна придет в Калининград раньше, чем в другие регионы России