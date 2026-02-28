Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, в какой регион России весна придет раньше всего - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/kaliningrad-2077340993.html
Синоптик рассказал, в какой регион России весна придет раньше всего
Синоптик рассказал, в какой регион России весна придет раньше всего - РИА Новости, 28.02.2026
Синоптик рассказал, в какой регион России весна придет раньше всего
Метеорологическая весна придет в Калининград раньше, чем в другие регионы России, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T08:20:00+03:00
2026-02-28T08:20:00+03:00
общество
калининград
россия
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930956509_0:154:1308:889_1920x0_80_0_0_6752c3aed1b8c4adee80f3ed1b3e819e.jpg
https://ria.ru/20260228/pogoda-2077242634.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1930956509_0:32:1308:1012_1920x0_80_0_0_9a6ccfe23ed500f7029987515c2795ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, калининград, россия, снегопад в москве
Общество, Калининград, Россия, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, в какой регион России весна придет раньше всего

Метеорологическая весна придет в Калининград раньше, чем в другие регионы России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТермометр на окне одной из квартир
Термометр на окне одной из квартир - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Термометр на окне одной из квартир. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Калининград раньше, чем в другие регионы России, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
«
"Первым, кто почувствует на себе метеорологическую весну, будет Калининград. Калининград, потому что там до плюс 10 градусов в ближайшие несколько дней", - рассказал Шувалов.
Он добавил, что, учитывая достаточно холодную зиму в регионе и морозы до минус 15 ещё две недели назад, плюс 10 градусов - это хорошая "запевка весны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Нынешняя русская зима стала лучшей на планете
08:00
 
ОбществоКалининградРоссияСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала