Кадыров рассказал о воссоединении братьев на базе университета спецназа

ГРОЗНЫЙ, 28 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился историей двух братьев, которые узнали о существовании друг друга на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, куда приехали в качестве добровольцев.

Он рассказал, что родители Дмитрия и Ярослава развелись более двадцати лет назад. Когда старшему брату было тринадцать лет, отец ушёл из семьи, в другом браке у него родился ещё один сын, о чем Дмитрий не знал. Ярослав, в свою очередь, рос, не имея информации о существовании родного брата.