28.02.2026
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах"
22:10 28.02.2026
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах"
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах" - РИА Новости, 28.02.2026
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах"
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах", до уведомления, сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях... РИА Новости, 28.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах"

Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах", до уведомления

© AP Photo / Amr NabilМужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Amr Nabil
Мужчина на палестинской стороне пограничного перехода Рафах. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах", до уведомления, сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при министерстве обороны.
"Был принят ряд необходимых мер безопасности, включая закрытие переходов в сектор Газа, включая "Рафах", до дальнейшего уведомления", - говорится в публикации офиса в соцсети X.
Работа ПВО в Израиле - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Большинство иранских ракет достигли своих целей в Израиле
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
