Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах"
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах" - РИА Новости, 28.02.2026
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах"
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах", до уведомления, сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:10:00+03:00
2026-02-28T22:10:00+03:00
2026-02-28T22:10:00+03:00
в мире
израиль
раф
израиль
Новости
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах"
Израиль закрыл КПП в секторе Газа, включая "Рафах", до уведомления