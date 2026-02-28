Израиль сбросил сотни боеприпасов на около 500 целей в Иране

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Истребители ВВС Израиля сбросили в Иране сотни боеприпасов по около 500 целям, включая системы ПВО и пусковые установки ракет, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Истребители ВВС Израиля сбросили сотни боеприпасов по примерно 500 целям, включая системы противовоздушной обороны и пусковые ракетные установки, в ряде мест в Иране одновременно", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Telegram-канале

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.