США и Израиль не смогли парализовать Иран, считает ливанский эксперт

БЕЙРУТ, 28 фев - РИА Новости. Тель-Авив и Вашингтон не смогли создать эффект внезапного удара и парализовать руководство и военное командование Ирана, поделился с РИА Новости мнением ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Малик Аюб.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

"Первые часы показали, что американо-израильский удар не достиг своей цели — поставить Иран на колени и парализовать его способность к ответу. Тегеран незамедлительно перешел к реализации плана "Правдивое обещание — 4", - сказал Аюб.

Эксперт считает, что это свидетельствует о сохранении работоспособности системы командования и управления, а также о том, что фактор внезапности "не привел к оперативному параличу",

По мнению ливанского генерала, Иран располагает рядом рычагов, которые может использовать постепенно в зависимости от хода операций. Первый — географическая глубина, затрудняющая полную нейтрализацию его ракетного потенциала. Второй — разнообразие средств ответа: от баллистических ракет до беспилотников и возможностей в море. Третий — способность расширять зону поражения, включая военные базы и стратегическую инфраструктуру в регионе. Эти инструменты, по его словам, применяются не одновременно, а в рамках стратегии постепенной эскалации, направленной на повышение цены войны для противника без перехода к полномасштабному взрыву, если только он не будет навязан.

Аюб отметил, что США в свою очередь несмотря на военное превосходство, сталкиваются с двойным вызовом: защитой Израиля и одновременно защитой собственных баз в регионе. Так, по его мнению, по мере расширения зоны ударов война превращается из поддержки союзника в необходимость защищать саму сеть американского военного присутствия. Эксперт считает, что это вынуждает Вашингтон искать тонкий баланс между эскалацией и сохранением контроля над развитием конфликта.