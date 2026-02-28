Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль не смогли парализовать Иран, считает ливанский эксперт
19:30 28.02.2026 (обновлено: 19:33 28.02.2026)
США и Израиль не смогли парализовать Иран, считает ливанский эксперт
Тель-Авив и Вашингтон не смогли создать эффект внезапного удара и парализовать руководство и военное командование Ирана, поделился с РИА Новости мнением... РИА Новости, 28.02.2026
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Военная операция США и Израиля против Ирана
БЕЙРУТ, 28 фев - РИА Новости. Тель-Авив и Вашингтон не смогли создать эффект внезапного удара и парализовать руководство и военное командование Ирана, поделился с РИА Новости мнением ливанский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Малик Аюб.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Акция под лозунгом Никаких компромиссов и капитуляции - борьба против США в связи с атакой США и Израиля в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Во Франции осудили удары США и Израиля по Ирану
Вчера, 18:40
"Первые часы показали, что американо-израильский удар не достиг своей цели — поставить Иран на колени и парализовать его способность к ответу. Тегеран незамедлительно перешел к реализации плана "Правдивое обещание — 4", - сказал Аюб.
Эксперт считает, что это свидетельствует о сохранении работоспособности системы командования и управления, а также о том, что фактор внезапности "не привел к оперативному параличу",
По мнению ливанского генерала, Иран располагает рядом рычагов, которые может использовать постепенно в зависимости от хода операций. Первый — географическая глубина, затрудняющая полную нейтрализацию его ракетного потенциала. Второй — разнообразие средств ответа: от баллистических ракет до беспилотников и возможностей в море. Третий — способность расширять зону поражения, включая военные базы и стратегическую инфраструктуру в регионе. Эти инструменты, по его словам, применяются не одновременно, а в рамках стратегии постепенной эскалации, направленной на повышение цены войны для противника без перехода к полномасштабному взрыву, если только он не будет навязан.
Аюб отметил, что США в свою очередь несмотря на военное превосходство, сталкиваются с двойным вызовом: защитой Израиля и одновременно защитой собственных баз в регионе. Так, по его мнению, по мере расширения зоны ударов война превращается из поддержки союзника в необходимость защищать саму сеть американского военного присутствия. Эксперт считает, что это вынуждает Вашингтон искать тонкий баланс между эскалацией и сохранением контроля над развитием конфликта.
"Ключевой вопрос на этом этапе — не в том, кто нанес первый удар, а в том, кто сможет задать ритм следующей фазы. Если Ирану удастся сохранить способность к ответу и затянуть противостояние, он переведет войну из категории молниеносного удара в открытую и изматывающую борьбу", - пояснил эксперт.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Не победит". Президент Израиля обратился к США на фоне операции в Иране
Вчера, 17:03
 
В мире Иран США Вашингтон (штат) Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
