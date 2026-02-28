https://ria.ru/20260228/izrail-2077485968.html
Израиль сообщил, что сейчас наносит удары по ракетным установкам в Иране
Израиль сообщил, что сейчас наносит удары по ракетным установкам в Иране - РИА Новости, 28.02.2026
Израиль сообщил, что сейчас наносит удары по ракетным установкам в Иране
Армия обороны Израиля сообщила, что в данный момент наносит удары по ракетным установкам в Иране. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T18:26:00+03:00
2026-02-28T18:26:00+03:00
2026-02-28T18:29:00+03:00
Израиль сообщил, что сейчас наносит удары по ракетным установкам в Иране
ЦАХАЛ сообщила, что сейчас наносит удары по ракетным установкам в Иране