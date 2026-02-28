Израиль за несколько часов зафиксировал десятки ракет

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Израиль за последние несколько часов зафиксировал запуски десятков ракет, выпущенных в сторону еврейского государства Ираном, точной цифры снарядов пока нет, сообщил РИА Новости представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Мы еще ждем официально подтвержденную цифру, пока могу сказать, что это десятки ракет", - заявил председатель силового ведомства.