Израиль за несколько часов зафиксировал десятки ракет
Израиль за несколько часов зафиксировал десятки ракет - РИА Новости, 28.02.2026
Израиль за несколько часов зафиксировал десятки ракет
28.02.2026

Израиль за последние несколько часов зафиксировал запуски десятков ракет, выпущенных в сторону еврейского государства Ираном, точной цифры снарядов пока нет,...
Перехват иранских ракет над Израилем
После объявления ракетной опасности в Израиле были перехвачены несколько иранских ракет. Массовых прилетов пока не наблюдается, однако в Тель-Авиве работают сирены тревоги.
ЦАХАЛ сообщила, что Израиль за несколько часов зафиксировал десятки ракет