Израиль за несколько часов зафиксировал десятки ракет - РИА Новости, 28.02.2026
14:55 28.02.2026
Израиль за несколько часов зафиксировал десятки ракет
Израиль за несколько часов зафиксировал десятки ракет
израиль, в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль за несколько часов зафиксировал десятки ракет

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Израиль за последние несколько часов зафиксировал запуски десятков ракет, выпущенных в сторону еврейского государства Ираном, точной цифры снарядов пока нет, сообщил РИА Новости представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Мы еще ждем официально подтвержденную цифру, пока могу сказать, что это десятки ракет", - заявил председатель силового ведомства.
Момент попадания иранского дрона по объекту на военной базе США в Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне и другим военным базам
