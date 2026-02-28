Рейтинг@Mail.ru
МИД Словакии призвал своих граждан покинуть Израиль - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/izrail-2077425187.html
МИД Словакии призвал своих граждан покинуть Израиль
МИД Словакии призвал своих граждан покинуть Израиль - РИА Новости, 28.02.2026
МИД Словакии призвал своих граждан покинуть Израиль
Министерство иностранных дел Словакии призывает словацких граждан покинуть Израиль и Палестину из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, следует из... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:53:00+03:00
2026-02-28T14:53:00+03:00
в мире
словакия
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077417960_0:225:3070:1953_1920x0_80_0_0_11c9dabe8378adc1b01784ad9c1ccbac.jpg
https://ria.ru/20260228/mid-2077385545.html
https://ria.ru/20250616/peskov-2023102052.html
словакия
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077417960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e199aa3bf126ac79e874bb8f340f89c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Словакия, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Словакии призвал своих граждан покинуть Израиль

МИД Словакии призвал граждан покинуть Израиль и Палестину

© REUTERS / Itai RonИзраильские военные перевозят пациента в укрытие в Тель-Авиве
Израильские военные перевозят пациента в укрытие в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Itai Ron
Израильские военные перевозят пациента в укрытие в Тель-Авиве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Словакии призывает словацких граждан покинуть Израиль и Палестину из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, следует из заявления ведомства.
«
"Министерство иностранных дел Словакии… рекомендует гражданам республики покинуть территорию Израиля и Палестины", - говорится в заявлении на сайте министерства в субботу.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
МИД опубликует заявление в связи с ударами США и Израиля по Ирану
Вчера, 12:17
По данным МИД Словакии, в Иордании находятся 12 граждан республики, в Израиле - 71, в Иране - граждан Словакии нет.
«
"Все граждане Словакии, о которых известно министерству, в безопасности", - говорится в заявлении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Песков ответил на вопрос об эвакуации россиян из Ирана и Израиля
16 июня 2025, 12:48
 
В миреСловакияИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала