МИД Словакии призвал своих граждан покинуть Израиль

БРАТИСЛАВА, 28 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Словакии призывает словацких граждан покинуть Израиль и Палестину из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, следует из заявления ведомства.
"Министерство иностранных дел Словакии… рекомендует гражданам республики покинуть территорию Израиля и Палестины", - говорится в заявлении на сайте министерства в субботу.
"Все граждане Словакии, о которых известно министерству, в безопасности", - говорится в заявлении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
