https://ria.ru/20260228/izrail-2077409353.html
Из Израиля вылетели три американских военных самолета
Три военно-транспортных самолета ВВС США вылетели из Израиля в направлении Аммана, еще один движется к Саудовской Аравии, выяснило РИА Новости на основе анализа РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:46:00+03:00
2026-02-28T13:46:00+03:00
2026-02-28T13:51:00+03:00
в мире, сша, израиль, амман (город), министерство обороны сша
