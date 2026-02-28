Рейтинг@Mail.ru
Из Израиля вылетели три американских военных самолета
13:46 28.02.2026
Из Израиля вылетели три американских военных самолета
Из Израиля вылетели три американских военных самолета
Три военно-транспортных самолета ВВС США вылетели из Израиля в направлении Аммана, еще один движется к Саудовской Аравии, выяснило РИА Новости на основе анализа РИА Новости, 28.02.2026
в мире
сша
израиль
амман (город)
министерство обороны сша
сша
израиль
амман (город)
в мире, сша, израиль, амман (город), министерство обороны сша
В мире, США, Израиль, Амман (город), Министерство обороны США
Из Израиля вылетели три американских военных самолета

Из Израиля вылетели три военно-транспортных самолета ВВС США

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Три военно-транспортных самолета ВВС США вылетели из Израиля в направлении Аммана, еще один движется к Саудовской Аравии, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Среди самолетов - американский самолёт-заправщик и стратегический транспортный самолёт.
Официальных комментариев от Пентагона не было.
В миреСШАИзраильАмман (город)Министерство обороны США
 
 
