Израиль призвал жителей Ирана покинуть районы военных объектов
Израиль призвал жителей Ирана покинуть районы военных объектов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Ирана эвакуироваться из районов, где расположены военные объекты, сообщение выпустила пресс-служба ведомства на... РИА Новости, 28.02.2026
Израиль призвал жителей Ирана покинуть районы военных объектов
ЦАХАЛ призвал Иран эвакуироваться из районов, где расположены военные объекты