Рейтинг@Mail.ru
Израиль призвал жителей Ирана покинуть районы военных объектов - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 28.02.2026 (обновлено: 14:00 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/izrail-2077398936.html
Израиль призвал жителей Ирана покинуть районы военных объектов
Израиль призвал жителей Ирана покинуть районы военных объектов - РИА Новости, 28.02.2026
Израиль призвал жителей Ирана покинуть районы военных объектов
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Ирана эвакуироваться из районов, где расположены военные объекты, сообщение выпустила пресс-служба ведомства на... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T13:04:00+03:00
2026-02-28T14:00:00+03:00
в мире
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077386945_658:900:2699:2048_1920x0_80_0_0_c6688bd079a2da17d40f6960782e1632.jpg
https://ria.ru/20250614/izrail-2022881370.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077386945_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_79243eda6528c59827e47cdbb8301a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
Израиль призвал жителей Ирана покинуть районы военных объектов

ЦАХАЛ призвал Иран эвакуироваться из районов, где расположены военные объекты

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Ирана эвакуироваться из районов, где расположены военные объекты, сообщение выпустила пресс-служба ведомства на арабском языке.
"Вы находитесь вблизи опасных объектов. В целях вашей безопасности просим вас немедленно эвакуироваться из этих районов и оставаться за их пределами до дальнейшего уведомления", — говорится в заявлении израильской армии.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израильтянам разрешили покинуть убежища
14 июня 2025, 23:58
 
В миреИранВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала