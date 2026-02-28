https://ria.ru/20260228/izrail-2077386649.html
В Израиле рассказали о подготовке операции против Ирана
Израиль и США несколько месяцев перед нанесением ударов по Ирану вели совместную подготовку к атаке, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 28.02.2026
ЦАХАЛ: Израиль и США несколько месяцев готовили удар по Ирану