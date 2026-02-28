https://ria.ru/20260228/izrail-2077379050.html
Израиль зафиксировал новый ракетный запуск со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один ракетный запуск со стороны Ирана, сообщила в субботу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.02.2026
