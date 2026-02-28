Рейтинг@Mail.ru
Фидан провел телефонный разговор с Каллас, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/istochnik-2077542649.html
Фидан провел телефонный разговор с Каллас, сообщил источник
Фидан провел телефонный разговор с Каллас, сообщил источник - РИА Новости, 28.02.2026
Фидан провел телефонный разговор с Каллас, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обсудили дипломатические... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:05:00+03:00
2026-02-28T23:05:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
хакан фидан
кайя каллас
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_0:122:2048:1274_1920x0_80_0_0_c8bed13272f3baedb4e5955c8877fe05.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077521707.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077540792.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876914370_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_f1ee9ae2a212cc4c85aaa7ac15713cc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, хакан фидан, кайя каллас, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Хакан Фидан, Кайя Каллас, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Фидан провел телефонный разговор с Каллас, сообщил источник

РИА Новости: Фидан и Каллас обсудили деэскалацию на Ближнем Востоке

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обсудили дипломатические инициативы по деэскалации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
По его словам, 28 февраля Фидан провёл телефонный разговор с Каллас, в ходе которого стороны обменялись мнениями по поводу обострения ситуации в регионе.
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
Вчера, 21:04
"В ходе беседы была обсуждена эскалация напряжённости в регионе. Были рассмотрены дипломатические инициативы, предпринимаемые с целью прекращения конфликтов", — сообщил источник.
Собеседник агентства отметил, что Анкара продолжает консультации с международными партнёрами для снижения напряжённости.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Израиле заявили о смерти верховного лидера Ирана, подтверждений нет
Вчера, 22:56
 
В миреСШАИранБлижний ВостокХакан ФиданКайя КалласЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала