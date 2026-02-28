Фидан провел телефонный разговор с Каллас, сообщил источник

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обсудили дипломатические инициативы по деэскалации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"В ходе беседы была обсуждена эскалация напряжённости в регионе. Были рассмотрены дипломатические инициативы, предпринимаемые с целью прекращения конфликтов", — сообщил источник.
Собеседник агентства отметил, что Анкара продолжает консультации с международными партнёрами для снижения напряжённости.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.