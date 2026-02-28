Фидан провел телефонный разговор с Каллас, сообщил источник

АНКАРА, 28 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас обсудили дипломатические инициативы по деэскалации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.