Источник сообщил о ракетном ударе по дому экс-президента Ирана Ахмадинежада
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в порядке, ракетному удару подвергся только дом его охраны, заявил РИА Новости иранский осведомленный источник. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T14:00:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
махмуд ахмадинежад
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, израиль, тегеран (город), махмуд ахмадинежад, военная операция сша и израиля против ирана
