Источник сообщил о ракетном ударе по дому экс-президента Ирана Ахмадинежада
14:00 28.02.2026
Источник сообщил о ракетном ударе по дому экс-президента Ирана Ахмадинежада
Источник сообщил о ракетном ударе по дому экс-президента Ирана Ахмадинежада
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в порядке, ракетному удару подвергся только дом его охраны, заявил РИА Новости иранский осведомленный источник. РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
махмуд ахмадинежад
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
тегеран (город)
в мире, иран, израиль, тегеран (город), махмуд ахмадинежад, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Махмуд Ахмадинежад, Военная операция США и Израиля против Ирана
Источник сообщил о ракетном ударе по дому экс-президента Ирана Ахмадинежада

РИА Новости: дом с охраной Ахмадинежада подвергся ракетному удару

© AP Photo / Vahid SalemiЭкс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в порядке, ракетному удару подвергся только дом его охраны, заявил РИА Новости иранский осведомленный источник.
"Дом с охраной (экс-президента Ирана Махмуда – ред.) Ахмадинежада подвергся атаке. Ударов по резиденции самого Ахмадинежада не проводилось. Сам Ахмадинежад в порядке", - сказал иранский источник.
Ранее в социальных сетях появились сообщения, что резиденция Махмуда Ахмадинежада была разрушена в результате субботнего удара Израиля по иранской столице Тегерану.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Вице-президент Ирана подтвердил, что Пезешкиан жив
Вчера, 13:19
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
