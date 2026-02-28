https://ria.ru/20260228/iran-2077550938.html
Трамп заявил, что большая часть руководства Ирана погибла
Трамп заявил, что большая часть руководства Ирана погибла - РИА Новости, 28.02.2026
Трамп заявил, что большая часть руководства Ирана погибла
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что большая часть ответственных за принятие решений лиц в Иране якобы погибла в результате массированных... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:44:00+03:00
2026-02-28T23:44:00+03:00
2026-02-28T23:56:00+03:00
в мире
nbc
дональд трамп
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:54:2047:1205_1920x0_80_0_0_7d517e0075a6c16b0af76353ca6f05ad.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077550820.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076258013_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_b59c7e239d8857674ff7e584d77a11d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, nbc, дональд трамп, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, NBC, Дональд Трамп, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что большая часть руководства Ирана погибла
Трамп заявил, что большая часть руководства Ирана погибла в ходе ударов США