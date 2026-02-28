Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что большая часть руководства Ирана погибла
23:44 28.02.2026 (обновлено: 23:56 28.02.2026)
Трамп заявил, что большая часть руководства Ирана погибла
в мире
nbc
дональд трамп
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, nbc, дональд трамп, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, NBC, Дональд Трамп, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп заявил, что большая часть руководства Ирана погибла

Трамп заявил, что большая часть руководства Ирана погибла в ходе ударов США

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC, что большая часть ответственных за принятие решений лиц в Иране якобы погибла в результате массированных ударов США.
"В телефонном разговоре с NBC News Трамп подтвердил, что в результате сегодняшних ударов в Иране была убита "большая часть руководства" страны", - пишет телеканал.
Президент также уточнил, что имеет в виду "что-то вроде пары человек", но точную цифру не назвал.

