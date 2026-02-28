Израиль заявил, что в ходе атаки погиб командующий КСИР

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия Израиля в заявлении утверждает, что в ходе операции были убиты командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) и глава минобороны страны.
"Среди высокопоставленных официальных лиц, были ликвидированы следующие... Мохаммад Пакпур - командующий КСИР... Азиз Насирзаде - министр обороны", - говорится в публикации на сайте ЦАХАЛ.
Кроме того, в списке также значатся замглавы центрального штаба "Хатам аль-Анбия" Мохаммад Джафар Асади, глава военного бюро Мохаммад Ширази, председатель Организации оборонных инноваций и исследований Ирана Хоссейн Джабаль Амелиан и ее бывший председатель Реза Мозаффари-Ниа.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
