США и Израиль нанесли удары по Ирану днем ради внезапности, сообщили СМИ
23:38 28.02.2026
США и Израиль нанесли удары по Ирану днем ради внезапности, сообщили СМИ
США и Израиль нанесли удары по Ирану днем ради внезапности, сообщили СМИ
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Флаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. США и Израиль приняли решение нанести удары по Ирану в дневное время, чтобы добиться эффекта внезапности, хотя обычно подобные операции не проводятся при свете дня, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По данным телеканала, сроки проведения операции были ускорены на основе разведданных и из-за так называемого "оперативного окна".
"Было принято сознательное решение ускорить сроки", - заявили источники Fox.
Как отмечается, удар был нанесен утром в субботу, что, по оценке собеседников телеканала, позволило застать высшее руководство Ирана врасплох. Один из высокопоставленных представителей оборонного ведомства США назвал атаку "масштабным и крайне дерзким дневным ударом".
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
