Иран готов проучить США, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.02.2026
23:36 28.02.2026
Иран готов проучить США, заявил глава МИД
Иран готов проучить США, заявил глава МИД
Иран полностью подготовлен к отражению ударов США, так как извлёк уроки из предыдущего конфликта, заявил в субботу министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в РИА Новости, 28.02.2026
в мире
иран
сша
тегеран (город)
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, тегеран (город), nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран готов проучить США, заявил глава МИД

Арагчи: Иран готов проучить США, так как извлек уроки прошлой войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Иран полностью подготовлен к отражению ударов США, так как извлёк уроки из предыдущего конфликта, заявил в субботу министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC.
"Мы считаем, что полностью готовы к этому, даже более подготовлены, чем в прошлый раз, во время 12-дневной войны. Я убеждён, что мы справимся с этим, мы очень хорошо знаем, как защищать себя", — сказал Арагчи.
По его словам, Тегеран "извлёк множество уроков из предыдущей войны" и "безусловно проучит агрессоров так, как они того заслуживают".
В миреИранСШАТегеран (город)NBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
