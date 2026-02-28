https://ria.ru/20260228/iran-2077548742.html
Иран готов проучить США, заявил глава МИД
Иран готов проучить США, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.02.2026
Иран готов проучить США, заявил глава МИД
Иран полностью подготовлен к отражению ударов США, так как извлёк уроки из предыдущего конфликта, заявил в субботу министр иностранных дел страны Аббас Арагчи в РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:36:00+03:00
2026-02-28T23:36:00+03:00
2026-02-28T23:36:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
nbc
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077528418.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), nbc, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), NBC, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран готов проучить США, заявил глава МИД
Арагчи: Иран готов проучить США, так как извлек уроки прошлой войны