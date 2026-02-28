СМИ: ЦРУ считает, что возможная гибель Хаменеи не приведёт к смене курса

ВАШИНГТОН, 28 фев - РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в преддверии ударов по Ирану пришло к выводу, что даже в случае гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи его, вероятно, сменят сторонники жёсткой линии из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на два источника, знакомых с разведывательными оценками.
Как сообщили собеседники агентства, "даже если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи будет убит в ходе операции, его, вероятно, заменят представители жёсткой линии из КСИР".
По данным Рейтер, аналитические материалы были подготовлены в течение последних двух недель. В них рассматривались возможные сценарии развития ситуации в Иране после военного вмешательства США, а также вероятность внутренних политических изменений. Источники подчеркнули, что разведка не делала окончательных выводов ни по одному из сценариев.
КСИР представляет собой элитную структуру вооружённых сил Ирана, выполняющую функции защиты существующей системы управления в стране.
Агентство отмечает, что обсуждение сценариев происходило на фоне дискуссий внутри администрации США о возможных последствиях ударов. Президент Дональд Трамп в последние недели допускал возможность изменений в руководстве Ирана, однако не раскрывал деталей позиции Вашингтона по этому вопросу. В опубликованном в субботу видеообращении он призвал иранский народ "взять управление страной в свои руки".