В Омане осудили действия США и Израиля против Ирана
В Омане осудили действия США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
В Омане осудили действия США и Израиля против Ирана
Оман осуждает атаки США и Израиля на Иран, однако Тегеран не должен был наносить ответные удары по объектам в странах региона, говорится в заявлении МИД... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T23:08:00+03:00
2026-02-28T23:08:00+03:00
2026-02-28T23:12:00+03:00
в мире
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
оман
иран
сша
израиль
оман
иран
2026
В Омане осудили действия США и Израиля против Ирана
МИД Омана: Иран не должен был наносить ответные удары по Израилю