В Омане осудили действия США и Израиля против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
23:08 28.02.2026 (обновлено: 23:12 28.02.2026)
В Омане осудили действия США и Израиля против Ирана
В Омане осудили действия США и Израиля против Ирана
в мире, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана, оман, иран
В мире, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана, Оман, Иран
В Омане осудили действия США и Израиля против Ирана

МИД Омана: Иран не должен был наносить ответные удары по Израилю

© Фото : соцсетиДым после удара Ирана по Израилю
Дым после удара Ирана по Израилю
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Оман осуждает атаки США и Израиля на Иран, однако Тегеран не должен был наносить ответные удары по объектам в странах региона, говорится в заявлении МИД султаната.
"Осуждая атаки США и Израиля по Ирану, Оман в то же время отвергает и ответные действия с иранской стороны по объектам в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте, а также в Иордании и Ираке", - следует из заявления.
США и Израиль хотят бомбить Иран минимум пять дней, пишет Axios
Вчера, 22:36
Кроме того, в МИД Омана призвали Иран уважать суверенитет государств и принципы международного права, а также добрососедские отношения со странами Персидского залива.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
СМИ сообщили о смерти верховного лидера Ирана, подтверждений нет
Вчера, 23:00
 
