Российские суда проинформировали о рисках следования в порты Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
23:01 28.02.2026 (обновлено: 23:08 28.02.2026)
Российские суда проинформировали о рисках следования в порты Ирана
в мире, иран, сша, россия, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
В мире, Иран, США, Россия, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Корабли
Корабли. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские морские суда проинформированы о рисках следования в порты Ирана, говорится в сообщении Минтранса РФ на платформе MAX.
"Российские суда проинформированы о рисках следования в порты Ирана… Главным морским спасательно-координационным центром Росморречфлота передается предупреждение всем судам о рисках следования в порты Ирана", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

В миреИранСШАРоссияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)
 
 
