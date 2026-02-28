Российские суда проинформировали о рисках следования в порты Ирана

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские морские суда проинформированы о рисках следования в порты Ирана, говорится в сообщении Российские морские суда проинформированы о рисках следования в порты Ирана, говорится в сообщении Минтранса РФ на платформе MAX.

"Российские суда проинформированы о рисках следования в порты Ирана… Главным морским спасательно-координационным центром Росморречфлота передается предупреждение всем судам о рисках следования в порты Ирана", - говорится в сообщении.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.