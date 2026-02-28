СМИ сообщили о смерти верховного лидера Ирана, подтверждений нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 фев - РИА Новости. Ряд СМИ со ссылкой на израильских чиновников утверждают, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи якобы погиб, с иранской стороны подтверждений нет.

В частности, посол Израиля Иехиэль Ляйтер в США утверждает, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб при ударе по его резиденции, пишет журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

"Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским чиновникам, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции", - говорится в сообщении Равида в соцсети X.

Агентство Рейтер со ссылкой на израильского чиновника утверждает, что обнаружено тело Хаменеи.