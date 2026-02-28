Иран будет сопротивляться до конца, считает эксперт

БАКУ, 28 фев – РИА Новости. Иран будет сопротивляться атакам до конца поскольку длительное время готовился к возможным атакам из-за рубежа, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Кенан Ровшаноглу.
"Иран не падет из-за ударов США и Израиля, так как эта страна годами готовилась к войне. Тегеран будет сопротивляться до конца. Тактика военной операции США и Израиля ясна – удары начались утром, поэтому Иран немедленно открыл ответный огонь, тем самым раскрыл точную локацию своих пусковых установок баллистических ракет, которые через разведывательные спутники зафиксировали американские специалисты. Судьба этих операций зависит от того, как долго США сможет продолжать эти военные действия", - сказал эксперт.
Эксперт выразил уверенность, что несмотря на заявления из Тель-Авива и Вашингтона операция против Ирана продлится недолго.
"Но все будет зависеть от масштабов и влияния реакции Ирана. Я думаю, что инфраструктура США в регионе также серьезно пострадает. То есть последствия будут более серьезными, чем в период предыдущих военных операций против Ирана", - сказал собеседник агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.