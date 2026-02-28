Рейтинг@Mail.ru
Иран будет сопротивляться до конца, считает эксперт - РИА Новости, 28.02.2026
22:56 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077540592.html
Иран будет сопротивляться до конца, считает эксперт
Иран будет сопротивляться до конца, считает эксперт - РИА Новости, 28.02.2026
Иран будет сопротивляться до конца, считает эксперт
Иран будет сопротивляться атакам до конца поскольку длительное время готовился к возможным атакам из-за рубежа, заявил РИА Новости азербайджанский политолог,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:56:00+03:00
2026-02-28T22:56:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран будет сопротивляться до конца, считает эксперт

Эксперт Ровшаноглу: Иран будет сопротивляться атакам до конца

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 28 фев – РИА Новости. Иран будет сопротивляться атакам до конца поскольку длительное время готовился к возможным атакам из-за рубежа, заявил РИА Новости азербайджанский политолог, эксперт по Ближнему Востоку Кенан Ровшаноглу.
"Иран не падет из-за ударов США и Израиля, так как эта страна годами готовилась к войне. Тегеран будет сопротивляться до конца. Тактика военной операции США и Израиля ясна – удары начались утром, поэтому Иран немедленно открыл ответный огонь, тем самым раскрыл точную локацию своих пусковых установок баллистических ракет, которые через разведывательные спутники зафиксировали американские специалисты. Судьба этих операций зависит от того, как долго США сможет продолжать эти военные действия", - сказал эксперт.
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Центральное командование ВС США назвало цели операции против Ирана
Вчера, 21:24
Эксперт выразил уверенность, что несмотря на заявления из Тель-Авива и Вашингтона операция против Ирана продлится недолго.
"Но все будет зависеть от масштабов и влияния реакции Ирана. Я думаю, что инфраструктура США в регионе также серьезно пострадает. То есть последствия будут более серьезными, чем в период предыдущих военных операций против Ирана", - сказал собеседник агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Тегеране сообщили о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана
Вчера, 21:16
 
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
