Иран будет сопротивляться до конца, считает эксперт

"Но все будет зависеть от масштабов и влияния реакции Ирана. Я думаю, что инфраструктура США в регионе также серьезно пострадает. То есть последствия будут более серьезными, чем в период предыдущих военных операций против Ирана", - сказал собеседник агентства.