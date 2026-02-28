Верховный лидер и президент Ирана находятся в безопасности, заявили в МИД

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Верховный лидер страны Али Хаменеи и президент Ирана Масуд Пезешкиан находятся в безопасности на фоне ударов, нанесенных США и Израилем по стране, заявил телеканалу Sky News представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Журналист телеканала задал министру вопрос о том, живы ли верховный лидер и президент Ирана на фоне слухов об их смерти после ударов.
"Они (Хаменеи и Пезешкян - ред.) все в безопасности", - заявил телеканалу Багаи.
Ранее глава министерства иностранных дел республики Аббас Аракчи на фоне ударов США по Ирану также сообщал, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
