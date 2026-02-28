WP: Запад обеспокоен, есть ли у США дальнейший план по Ближнему Востоку

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Западные союзники США и Израиля обеспокоены, есть ли у администрации американского президента Дональда Трампа дальнейший план касательно Ближнего Востока, пишет газета Washington Post со ссылкой на британского чиновника.
"Западные союзники выражают обеспокоенность и замешательство касательно того, есть ли у администрации Трампа план, что будет дальше", - говорится в публикации издания.
По словам высокопоставленного британского чиновника, неясно, что Вашингтон намерен делать дальше.
"Возможно, у них есть ответ, но сейчас неочевидно, каков он", - отметил он.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.