Рейтинг@Mail.ru
WP: Запад обеспокоен, есть ли у США дальнейший план по Ближнему Востоку - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077535788.html
WP: Запад обеспокоен, есть ли у США дальнейший план по Ближнему Востоку
WP: Запад обеспокоен, есть ли у США дальнейший план по Ближнему Востоку - РИА Новости, 28.02.2026
WP: Запад обеспокоен, есть ли у США дальнейший план по Ближнему Востоку
Западные союзники США и Израиля обеспокоены, есть ли у администрации американского президента Дональда Трампа дальнейший план касательно Ближнего Востока, пишет РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:29:00+03:00
2026-02-28T22:29:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077386945_658:900:2699:2048_1920x0_80_0_0_c6688bd079a2da17d40f6960782e1632.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077521707.html
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077528418.html
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077426465.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077386945_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_79243eda6528c59827e47cdbb8301a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
WP: Запад обеспокоен, есть ли у США дальнейший план по Ближнему Востоку

WP: Запад обеспокоен, есть ли у США дальнейший план касательно Ближнего Востока

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Западные союзники США и Израиля обеспокоены, есть ли у администрации американского президента Дональда Трампа дальнейший план касательно Ближнего Востока, пишет газета Washington Post со ссылкой на британского чиновника.
"Западные союзники выражают обеспокоенность и замешательство касательно того, есть ли у администрации Трампа план, что будет дальше", - говорится в публикации издания.
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
Вчера, 21:04
По словам высокопоставленного британского чиновника, неясно, что Вашингтон намерен делать дальше.
"Возможно, у них есть ответ, но сейчас неочевидно, каков он", - отметил он.
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Финляндии выступили с призывом к Украине на фоне операции США в Иране
Вчера, 21:44
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Будет сложно". СМИ узнали, как операция США в Иране повлияет на Украину
Вчера, 14:57
 
В миреСШАИзраильИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала