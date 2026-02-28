Рейтинг@Mail.ru
Иранский военный оценил ракетный потенциал страны - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:24 28.02.2026 (обновлено: 22:26 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077535130.html
Иранский военный оценил ракетный потенциал страны
Иранский военный оценил ракетный потенциал страны - РИА Новости, 28.02.2026
Иранский военный оценил ракетный потенциал страны
Ракетный потенциал Ирана сейчас не ограничен, страна готова к участию в продолжительных боевых действиях, заявил РИА Новости иранский военный источник. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T22:24:00+03:00
2026-02-28T22:26:00+03:00
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077502040_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_b4c26a7e60477be3605a278fae8f7fe3.jpg
https://ria.ru/20260228/iran-2077528317.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077502040_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5cf5c9e03300a42e82f457eee939a98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире
Иран, В мире
Иранский военный оценил ракетный потенциал страны

Иранский военный заявил, что ракетный потенциал страны сейчас не ограничен

© REUTERS / Amir CohenИзраильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Ракетный потенциал Ирана сейчас не ограничен, страна готова к участию в продолжительных боевых действиях, заявил РИА Новости иранский военный источник.
«
"Ракетный потенциал Ирана не ограничен с учетом того, что Тегеран сам производит эти ракеты. То же касается беспилотников", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Иран намерен продолжать войну для обеспечения собственной безопасности и безопасности границ до тех пор, пока это будет необходимо.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Лидер "Ансар Алла" заявил о готовности поддержать Иран
Вчера, 21:44
 
ИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала