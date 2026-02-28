Иранский военный оценил ракетный потенциал страны

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Ракетный потенциал Ирана сейчас не ограничен, страна готова к участию в продолжительных боевых действиях, заявил РИА Новости иранский военный источник.
По его словам, Иран намерен продолжать войну для обеспечения собственной безопасности и безопасности границ до тех пор, пока это будет необходимо.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.