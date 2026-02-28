Иранский военный оценил ракетный потенциал страны

ТЕГЕРАН, 28 фев – РИА Новости. Ракетный потенциал Ирана сейчас не ограничен, страна готова к участию в продолжительных боевых действиях, заявил РИА Новости иранский военный источник.

По его словам, Иран намерен продолжать войну для обеспечения собственной безопасности и безопасности границ до тех пор, пока это будет необходимо.