Лидер "Ансар Алла" заявил о готовности поддержать Иран
Лидер "Ансар Алла" заявил о готовности поддержать Иран
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" полностью готово поддержать Иран в его противостоянии с Израилем и США, заявил в... РИА Новости, 28.02.2026
