Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Ансар Алла" заявил о готовности поддержать Иран - РИА Новости, 28.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 28.02.2026 (обновлено: 21:48 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077528317.html
Лидер "Ансар Алла" заявил о готовности поддержать Иран
Лидер "Ансар Алла" заявил о готовности поддержать Иран - РИА Новости, 28.02.2026
Лидер "Ансар Алла" заявил о готовности поддержать Иран
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" полностью готово поддержать Иран в его противостоянии с Израилем и США, заявил в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:44:00+03:00
2026-02-28T21:48:00+03:00
иран
в мире
йемен
ансар алла
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260228/khamenei-2077527832.html
иран
йемен
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, йемен, ансар алла, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Йемен, Ансар Алла, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Лидер "Ансар Алла" заявил о готовности поддержать Иран

Лидер "Ансар Алла" заявил о готовности поддержать хуситов Иран

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" полностью готово поддержать Иран в его противостоянии с Израилем и США, заявил в эфире йеменского телеканала Al Masirah лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси.
"Мы полностью готовы к любому развитию событий. В рамках нашей... солидарности с Исламской Республикой... мы предпримем действия в различных направлениях", - сказал он.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Верховный лидер Ирана находится в оперативном штабе
Вчера, 21:40
 
ИранВ миреЙеменАнсар АллаИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортажВчера, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала