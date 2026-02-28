Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили о готовности к длительной войне - РИА Новости, 28.02.2026
21:28 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077526138.html
В Иране заявили о готовности к длительной войне
В Иране заявили о готовности к длительной войне - РИА Новости, 28.02.2026
В Иране заявили о готовности к длительной войне
Иран готов к длительной войне, сообщил РИА Новости источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана). РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:28:00+03:00
2026-02-28T21:28:00+03:00
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране заявили о готовности к длительной войне

РИА Новости: Иран готов к длительной войне

Тегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Иран готов к длительной войне, сообщил РИА Новости источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
«
"Мы готовы к продолжительной войне ", - сказал собеседник агентства.
Ранее ряд экспертов высказали мнение, что Иран не может позволить себе продолжительную кампанию. Турецкий эксперт по Ближнему Востоку, иранист Огуз Мухаммед Шахин сказал РИА Новости, что Иран не имеет достаточных военных ресурсов для долгого прямого противостояния с США и Израилем, поэтому цель его ответных ударов – создать в регионе дополнительные издержки для оппонентов и их союзников.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
В миреИранСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
