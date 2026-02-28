В Иране заявили о готовности к длительной войне

Ранее ряд экспертов высказали мнение, что Иран не может позволить себе продолжительную кампанию. Турецкий эксперт по Ближнему Востоку, иранист Огуз Мухаммед Шахин сказал РИА Новости, что Иран не имеет достаточных военных ресурсов для долгого прямого противостояния с США и Израилем, поэтому цель его ответных ударов – создать в регионе дополнительные издержки для оппонентов и их союзников.