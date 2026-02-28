Рейтинг@Mail.ru
В результате иранских ударов по Катару выпуcтили 44 ракеты, пишет Reuters - РИА Новости, 28.02.2026
21:05 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077522300.html
В результате иранских ударов по Катару выпуcтили 44 ракеты, пишет Reuters
В результате иранских ударов по Катару было выпущено 44 ракеты и 8 дронов, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника. РИА Новости, 28.02.2026
2026
В результате иранских ударов по Катару выпуcтили 44 ракеты, пишет Reuters

Reuters: Иран выпустил 44 ракеты по Катару

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В результате иранских ударов по Катару было выпущено 44 ракеты и 8 дронов, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника.
"Катар подвергся ударам 44 ракет и 8 дронов во время иранских атак в субботу", - приводятся в сообщении агентства слова чиновника.

