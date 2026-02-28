https://ria.ru/20260228/iran-2077522300.html
В результате иранских ударов по Катару выпуcтили 44 ракеты, пишет Reuters
В результате иранских ударов по Катару выпуcтили 44 ракеты, пишет Reuters - РИА Новости, 28.02.2026
В результате иранских ударов по Катару выпуcтили 44 ракеты, пишет Reuters
В результате иранских ударов по Катару было выпущено 44 ракеты и 8 дронов, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника. РИА Новости, 28.02.2026
