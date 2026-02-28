Рейтинг@Mail.ru
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
21:04 28.02.2026 (обновлено: 21:06 28.02.2026)
https://ria.ru/20260228/iran-2077521707.html
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана
США и Израиль, планируя военную операцию против Ирана, понадеялись, что Тегеран просто падет, написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T21:04:00+03:00
2026-02-28T21:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077502040_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_b4c26a7e60477be3605a278fae8f7fe3.jpg
https://ria.ru/20260228/ukraina-2077426465.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077485281.html
"Поставят на колени". В США дерзко высказались об операции против Ирана

Дэвис: США и Израиль строят военную стратегию на надежде, что Иран просто рухнет

© REUTERS / Amir CohenИзраильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© REUTERS / Amir Cohen
Израильская система ПВО перехватывает снаряд в небе над Ашкелоном, Израиль
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. США и Израиль, планируя военную операцию против Ирана, понадеялись, что Тегеран просто падет, написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.
"Война началась. <…> Мы открыли ящик Пандоры. Заявленные (американским лидером Дональдом — Прим. ред.) Трампом и (премьером Израиля Биньямином — Прим. ред.) Нетаньяху цели практически невозможно достичь без надежных сухопутных войск. Куда же это может привести? Похоже, Соединенные Штаты и Израиль отбросили всякую осторожность и строят всю свою военную стратегию на надежде, что Иран просто рухнет, и несколько ракет и бомб поставят его на колени, что крайне маловероятно", — высказался он.
Дым на месте израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Будет сложно". СМИ узнали, как операция США в Иране повлияет на Украину
Вчера, 14:57
По словам Дэвиса, непонятно, как США в этой ситуации смогут "отыграться", поскольку удары были нанесены в разгар переговорного процесса.
Израиль и США в субботу начали военную операцию против Ирана, после чего Тегеран объявил об ответных действиях. По данным иранских и американских СМИ, целями для ответных ударов КСИР стали базы США на Ближнем Востоке.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Взрыв снаряда в Хайфе - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"По всему региону": в США сделали тревожное заявление об оружии Ирана
Вчера, 18:22
 
В миреСШАИзраильИранДэниел ДэвисВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
