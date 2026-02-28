Азербайджан начал эвакуацию своих граждан из Ирана

БАКУ, 28 фев – РИА Новости. Азербайджанская сторона на фоне ударов США и Израиля по Ирану начала процесс эвакуации своих граждан из Ирана, сообщили РИА Новости в азербайджанской государственной погранслужбе.
"Начат процесс эвакуации граждан Азербайджана из Ирана на фоне ударов США и Израиля по территории ИРИ. На данный момент эвакуированы семь наших граждан", - отметили в Госпогранслужбе республики.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
