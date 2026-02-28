Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет в ответ на удары по его территории

БЕЙРУТ, 28 янв - РИА Новости. Иран выпустил около 1,2 тысячи ракет по разным целям в ответ на американо-израильские удары, заявил бригадный генерал корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ибрагим Джабири.
"Примерно 1200 ракет были выпущены из Ирана в разных направлениях сразу после начала агрессии", - сказал Джабари в эфире телеканала Al-Mayadeen
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.