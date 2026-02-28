Рейтинг@Mail.ru
В иранском городе Керманшах прогремел взрыв
20:35 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077512087.html
В иранском городе Керманшах прогремел взрыв
В иранском городе Керманшах прогремел взрыв - РИА Новости, 28.02.2026
В иранском городе Керманшах прогремел взрыв
в мире
иран
сша
израиль
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
В иранском городе Керманшах прогремел взрыв

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Взрыв раздался в городе Керманшах на западе Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на местных корреспондентов.
“Взрыв слышен в городе Керманшах", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже
Перехват ракеты в небе над Тель-Авивом, Израиль
Источник рассказал об ударах Ирана по американским базам
В миреИранСШАИзраиль
 
 
