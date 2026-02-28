https://ria.ru/20260228/iran-2077512087.html
В иранском городе Керманшах прогремел взрыв
В иранском городе Керманшах прогремел взрыв
Взрыв раздался в городе Керманшах на западе Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на местных корреспондентов. РИА Новости, 28.02.2026
