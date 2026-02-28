https://ria.ru/20260228/iran-2077510710.html
Иран заявил, что будет бить по всем важным для США и Израиля объектам
Иран заявил, что будет бить по всем важным для США и Израиля объектам
Иран будет наносить атаки по всем важным для США и Израиля объектам в регионе, это законный ответ на агрессию, заявил представитель МИД исламской республики... РИА Новости, 28.02.2026
Иран заявил, что будет бить по всем важным для США и Израиля объектам
ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Иран будет наносить атаки по всем важным для США и Израиля объектам в регионе, это законный ответ на агрессию, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
"Все важные для США и Израиля объекты в регионе станут целями наших атак", - сказал он катарскому телеканалу Al Jazeera
.
Багаи отметил, что все атаки Ирана по объектам, откуда наносились удары по стране, считаются частью законного права на самооборону.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.