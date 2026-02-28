Иран заявил, что будет бить по всем важным для США и Израиля объектам

ДОХА, 28 фев - РИА Новости. Иран будет наносить атаки по всем важным для США и Израиля объектам в регионе, это законный ответ на агрессию, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Багаи отметил, что все атаки Ирана по объектам, откуда наносились удары по стране, считаются частью законного права на самооборону.

США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.