ЦАХАЛ назвала удар по Ирану самой масштабной операцией ВВС Израиля

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля, в атаке по ракетным комплексам и системам обороны Ирана в западной и центральной частях страны приняли участие около 200 самолетов ВВС Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Около 200 самолётов завершили крупнейший в истории ВВС Израиля военный пролёт: ЦАХАЛ провёл масштабную атаку на ракетные установки и системы обороны... в западной и центральной частях Ирана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы в Telegram-канале.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>