ЦАХАЛ назвала удар по Ирану самой масштабной операцией ВВС Израиля

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Удар по Ирану стал самой масштабной операцией в истории ВВС Израиля, в атаке по ракетным комплексам и системам обороны Ирана в западной и центральной частях страны приняли участие около 200 самолетов ВВС Израиля, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).