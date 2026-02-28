Рейтинг@Mail.ru
В Иране при ударе Израиля по школе погибли родители, которые ждали детей
20:07 28.02.2026
В Иране при ударе Израиля по школе погибли родители, которые ждали детей
В Иране при ударе Израиля по школе погибли родители, которые ждали детей
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
В Иране при ударе Израиля по школе погибли родители, которые ждали детей

YJC: при ударе Израиля по школе в Иране погибли родители, которые ждали детей

ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Некоторые родители, которые ждали детей в начальной школе "Шаджаре Тайебе", в результате израильской атаки на округ Минаб в провинции Хормозган погибли, передает агентство YJC со ссылкой на местные власти.
"Некоторые родители, которые ждали детей в школе, погибли", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
