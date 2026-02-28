https://ria.ru/20260228/iran-2077508009.html
В Иране при ударе Израиля по школе погибли родители, которые ждали детей
Некоторые родители, которые ждали детей в начальной школе "Шаджаре Тайебе", в результате израильской атаки на округ Минаб в провинции Хормозган погибли,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:07:00+03:00
2026-02-28T20:07:00+03:00
2026-02-28T20:07:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Иране при ударе Израиля по школе погибли родители, которые ждали детей
YJC: при ударе Израиля по школе в Иране погибли родители, которые ждали детей