В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США по Ирану
В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США по Ирану
В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с большой обеспокоенностью восприняли начало массированных ударов США и Израиля по Ирану,... РИА Новости, 28.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
сша
иран
израиль
одкб
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США по Ирану
В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США и Израиля по Ирану