В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США по Ирану
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 28.02.2026
https://ria.ru/20260228/iran-2077506595.html
В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США по Ирану
В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США по Ирану - РИА Новости, 28.02.2026
В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США по Ирану
В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с большой обеспокоенностью восприняли начало массированных ударов США и Израиля по Ирану,... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T20:02:00+03:00
2026-02-28T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
иран
израиль
одкб
военная операция сша и израиля против ирана
https://ria.ru/20260228/iran-2077495205.html
сша
иран
израиль
В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США по Ирану

В ОДКБ обеспокоены массированными ударами США и Израиля по Ирану

Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с большой обеспокоенностью восприняли начало массированных ударов США и Израиля по Ирану, сопровождающихся, в том числе, гибелью мирных жителей, заявил секретариат организации.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"В секретариате ОДКБ с большой обеспокоенностью восприняли сообщения о начале массированных ударов США и Израиля по территории Ирана, сопровождающихся, в том числе, гибелью мирных жителей", - говорится в комментарии секретариата ОДКБ.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Иран нанес удары по 14 базам США
Вчера, 19:14
 
