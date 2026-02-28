https://ria.ru/20260228/iran-2077504935.html
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана
Тяжелая техника разгребает завалы школы, подвергшейся удару в городе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана, здание частично обрушилось, передает корреспондент... РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T19:56:00+03:00
2026-02-28T19:56:00+03:00
2026-02-28T20:00:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077499493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_61488e392d60ab960e7e3ef64030b044.jpg
https://ria.ru/20260228/tramp-2077498105.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077499493_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9474bcbdba81d44b7b95080d449b1c0c.jpg
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля
2026-02-28T19:56
true
PT2M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана, где погибли дети
МИНАБ (Иран), 28 фев - РИА Новости. Тяжелая техника разгребает завалы школы, подвергшейся удару в городе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана, здание частично обрушилось, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Ирана
ранее обвинили Израиль
и США
в атаке на начальную школу для девочек "Шаджаре Тайебе" а местный минздрав сообщил о попадании ракеты, жертвами, как заявили в министерстве иностранных дел Ирана, стали от 150 до 160 человек.
По свидетельству корреспондента РИА Новости, здание сильно повреждено, его часть обрушилась, в относительно целой части здания облетела штукатурка, парты завалены обломками. Люди разгребают завалы как руками, так и используя тяжелую технику.
Министерство культуры Ирана также поделилось с РИА Новости видео, на которых запечатлены погибшие, в том числе дети.