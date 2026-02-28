Рейтинг@Mail.ru
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
19:56 28.02.2026 (обновлено: 20:00 28.02.2026)
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана - РИА Новости, 28.02.2026
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана
Тяжелая техника разгребает завалы школы, подвергшейся удару в городе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана, здание частично обрушилось, передает корреспондент... РИА Новости, 28.02.2026
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля
Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана

Тяжелая техника разгребает завалы школы на юге Ирана, где погибли дети

МИНАБ (Иран), 28 фев - РИА Новости. Тяжелая техника разгребает завалы школы, подвергшейся удару в городе Минаб провинции Хормозган на юге Ирана, здание частично обрушилось, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Ирана ранее обвинили Израиль и США в атаке на начальную школу для девочек "Шаджаре Тайебе" а местный минздрав сообщил о попадании ракеты, жертвами, как заявили в министерстве иностранных дел Ирана, стали от 150 до 160 человек.
По свидетельству корреспондента РИА Новости, здание сильно повреждено, его часть обрушилась, в относительно целой части здания облетела штукатурка, парты завалены обломками. Люди разгребают завалы как руками, так и используя тяжелую технику.
Министерство культуры Ирана также поделилось с РИА Новости видео, на которых запечатлены погибшие, в том числе дети.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
