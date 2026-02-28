Рейтинг@Mail.ru
При ударах по спортзалу на юге Ирана погибли не менее 15 человек - РИА Новости, 28.02.2026
19:17 28.02.2026 (обновлено: 19:23 28.02.2026)
При ударах по спортзалу на юге Ирана погибли не менее 15 человек
Не менее 15 человек погибли от ударов США и Израиля по спортзалу на юге Ирана, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
2026-02-28T19:17:00+03:00
2026-02-28T19:23:00+03:00
иран
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
иран
иран, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
При ударах по спортзалу на юге Ирана погибли не менее 15 человек

При ударах по спортзалу в городе Ламард на юге Ирана погибли не менее 15 человек

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте американо-израильского удара по Тегерану
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Не менее 15 человек погибли от ударов США и Израиля по спортзалу на юге Ирана, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.
"По предварительным данным, более 15 человек стали жертвами этого преступления", - говорится в сообщении.
Вещатель отмечает, что Израиль и США атаковали спортивный зал в Ламарде в провинции Фарс утром 28 февраля. Во время удара в зале находились дети.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
ИранВ миреВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
