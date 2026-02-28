https://ria.ru/20260228/iran-2077495577.html
При ударах по спортзалу на юге Ирана погибли не менее 15 человек
При ударах по спортзалу на юге Ирана погибли не менее 15 человек - РИА Новости, 28.02.2026
При ударах по спортзалу на юге Ирана погибли не менее 15 человек
Не менее 15 человек погибли от ударов США и Израиля по спортзалу на юге Ирана, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана. РИА Новости, 28.02.2026
При ударах по спортзалу в городе Ламард на юге Ирана погибли не менее 15 человек