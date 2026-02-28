Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удары по 14 базам США - РИА Новости, 28.02.2026
19:14 28.02.2026
Иран нанес удары по 14 базам США
Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке и важным центрам Израиля, погибли сотни американских и израильских военных, заявил центральный штаб... РИА Новости, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid SalemiЧлен Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 28 фев - РИА Новости. Иран нанес удары по 14 базам США на Ближнем Востоке и важным центрам Израиля, погибли сотни американских и израильских военных, заявил центральный штаб вооруженных сил ИРИ "Хатам аль-Анбия".
Агентство Tasnim со ссылкой на военный источник в субботу передало, что Иран нанес удары по 14 базам американских военных на Ближнем Востоке.
"Помимо жизненно важных и военных центров, центров безопасности сионистского режима были нанесены удары по 14 важным базам США в регионе, сотни человек из числа сил американского агрессора и сил (израильского - ред.) режима были уничтожены", - сказал спикер штаба в эфире иранского телевидения.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
США дали Ираку гарантии, что он не будет вовлечен в конфликт, пишут СМИ
Заголовок открываемого материала